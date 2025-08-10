BOLOGNANO – Un uomo è rimasto ferito in modo serio nella tarda mattinata di oggi a causa di un incidente stradale accaduto lungo la strada Tiburtina Valeria nel territorio comunale di Bolognano, nel Pescarese.

Secondo le prime informazioni il motociclista, un 58enne residente a Montesilvano, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo oltre il guardrail in una scarpata adiacente.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza medicalizzata di Scafa e l’elicottero decollato da Pescara.

Dopo essere stato stabilizzato e intubato il centauro è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Pescara in codice rosso. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.