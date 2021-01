CELANO – Attentato ritenuto “inquietante” la notte scorsa a Celano, popoloso comune della Marsica, in provincia dell’Aquila: intorno all’una di notte, nel centro storico, ignoti hanno posizionato e fatto esplodere sotto due auto, una Audi e una Mercedes, due bombe carta che hanno danneggiato gravemente i mezzi.

Le due esplosioni, che hanno causato la rottura di vetri nelle abitazioni più vicine, si sono verificate a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: Audi e Mercedes che non erano parcheggiate vicine ma a distanza di decine di metri, sono di proprietà di due imprenditori, soci tra di loro, di una nota ditta di rivendita di sanitari e materiali da costruzione nel nucleo industriale di Celano. Si tratta di Francesco Paris e Simplicio Lumacone, titolari della ditta Kolbert.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che comunque non hanno distrutto le aule, che secondo le forze dell’ordine sono riparabili.

Sull’attentato la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto una inchiesta: le indagini sono condotte dai carabinieri di Avezzano, coordinati dal tenente Bruno Tarantini. I militari che hanno sentito già i due imprenditori, in stato di choc, ed alcuni testimoni, escludono che si sia trattato di un atto vandalico, viste le stesse modalità ed i destinatari lo ritengono un atto mirato e voluto: per il resto, prendono in considerazione ogni pista ed ogni ipotesi. I carabinieri confidano di avere elementi importanti visionando le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza.

I due imprenditori hanno sottolineato di non avere nemici e di aver ricevuto minacce: su di loro, comunque, è stata disposta una vigilanza più diretta. Grande paura tra i residenti, anche se, per fortuna, a causa del coprifuoco le strade dove si sono verificate le esplosioni erano completamente deserte.

