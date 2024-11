BONIFICA DEL SALINE: SOSPIRI, “LAVORI PRIORITA’, AFFIDAMENTO AD ARAP PER ACCELERARE PROCEDURE”

PESCARA – “I lavori per la bonifica del Saline a Montesilvano rappresentano una priorità per l’amministrazione comunale e per la Regione. Per finanziare i lavori sono disponibili circa 15milioni di euro, Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, lavori che devono iniziare entro il 2025. A questo punto per accelerare le procedure pensiamo di affidare il ruolo di stazione appaltante non ad Arap, ma al Comune di Montesilvano che dispone anche della liquidità necessaria, circa 3milioni di euro, quale anticipo di cassa in attesa delle erogazioni previste in due tranche, a giugno e dicembre del prossimo anno. Procedura, quest’ultima, che andremo a definire nel corso della riunione fissata per il prossimo 5 dicembre”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando l’esito della riunione svolta sul tema della bonifica della discarica del Saline. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis con il dirigente Marco Scorrano, il commissario Arap Mario Battaglia, il dirigente regionale Pierpaolo Pescara con i funzionari.

“Il tema – spiega Sospiri – è quello di far partire i lavori di incapsulamento o isolamento o della tombabilità della discarica del Saline sul quale stiamo lavorando da anni trovando anche le soluzioni tecnico-finanziarie, dunque stiamo veramente percorrendo l’ultimo miglio per cancellare quella che è una bomba ecologica non più tollerabile. La Regione Abruzzo ha assunto impegni specifici sulla materia, attualmente la stazione appaltante è l’Arap alla quale sono stati assegnati i relativi fondi FSC, circa 15milioni di euro. Resta però da risolvere un nodo, quello degli anticipi di cassa da dover ovviamente corrispondere all’avvio degli interventi, un nodo che non riguarda ovviamente solo il progetto del Saline ma molte altre opere spalmate su tutta la regione che verranno coperte con i fondi FSC”.

“A questo punto abbiamo convocato anche il Comune di Montesilvano che, per accelerare le procedure, potrebbe assorbire il ruolo di stazione appaltante sulla bonifica del Saline, subentrando all’Arap, disponendo dell’anticipo di cassa come avanzo di amministrazione, garantendo il rispetto rigoroso dei tempi per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l’apertura del cantiere, e il rimborso della spesa in due tranche. Una procedura alla quale daremo massima priorità attraverso la straordinaria sinergia della filiera istituzionale”, conclude.