BONIFICA INCENDIO PARCO MAIELLA, TROVATI EFFETTI PERSONALI AVVOCATO SCOMPARSO

PESCARA – Gli effetti personali di un uomo scomparso oltre due anni e mezzo fa sono stati rinvenuti durante le operazioni di bonifica dell’incendio che da quattro giorni sta interessando il versante pescarese del Parco nazionale della Maiella, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano.

Gli oggetti, tra cui il documento di identità e uno zaino, sarebbero di Franz Ferrante, avvocato pescarese di cui si perse ogni traccia a marzo 2019.

Ferrante, 49 anni, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2019, era uscito di casa e aveva fatto perdere ogni traccia. L’ultima volta la sua presenza, grazie alle telecamere di videosorveglianza, fu segnalata mentre era in auto nel centro urbano di Serramonacesca. Il veicolo poi fu trovato parcheggiato in campagna. Le ricerche andarono avanti per alcune settimane, prima di essere sospese.

I Carabinieri hanno contattato i familiari dell’avvocato per il riconoscimento del materiale rinvenuto.