BONUS COMUNALE “BENVENUTI ALL’AQUILA” PER I BAMBINI NATI O ADOTTATI NEL 2024: AL VIA DAL 3 NOVEMBRE

L’AQUILA – Prenderà il via il 3 novembre prossimo la seconda edizione di “Benvenuti all’Aquila”, il bonus rivolto alle famiglie dei bambini nati o adottati nel 2024 e residenti nel Comune dell’Aquila. Saranno 486 le famiglie beneficiarie, che riceveranno a breve una lettera e potranno recarsi, muniti della tessera sanitaria del bambino, presso le farmacie comunali indicate a partire dal 3 novembre 2025 fino al 31 dicembre 2026.

Il bonus, del valore di 200 euro per ciascun nuovo nato o minore adottato, potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti per l’infanzia. L’iniziativa, finanziata con fondi comunali, rientra tra le politiche a sostegno della natalità e delle giovani famiglie avviate dall’amministrazione Biondi, e si conferma per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione dedicata ai nati o adottati nel 2023.

“Con il bonus ‘Benvenuti all’Aquila’ vogliamo confermare l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le famiglie e incoraggiare la natalità, offrendo un segnale concreto di vicinanza ai genitori dei nuovi nati e dei bambini adottati. È un gesto simbolico ma significativo, che si inserisce in una strategia più ampia di politiche sociali e di comunità a favore dell’infanzia e della genitorialità”, dichiarano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

Si ricorda inoltre che il bonus relativo ai nuovi nati o adottati nel 2023 potrà essere utilizzato fino al 28 febbraio 2026.