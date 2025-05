BONUS GIOVANI E BONUS DONNE: SANTANGELO, “UN PODEROSO INVESTIMENTO SUL FUTURO DEL SUD”

L’AQUILA – “Con la pubblicazione della Circolare INPS, le due misure Bonus Giovani e Bonus Donne, pensate per sostenere l’occupazione giovanile e femminile sono diventate operative. – Così Roberto Santangelo, Assessore regionale alle Politiche Sociali – come ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Calderone, investire su giovani e donne vuol dire investire sul futuro del nostro Paese, partendo dai territori e in particolare dal Sud. L’importante esonero dei contributi per i nuovi contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato sarà infatti da stimolo per i tanti datori di lavoro che intendono e hanno bisogno di assumere”.

L’INPS ha infatti, pubblicato le circolari contenenti le indicazioni operative per il riconoscimento dei due bonus introdotti dal decreto legge 60/2024 (Decreto Coesione). Per le scandenze, le modalità di inoltro delle istanze e, più in generale, per ogni ulteriore informazione, invitiamo a consultare il portale dell’INPS.