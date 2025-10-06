“BONUS LIBRI 2025”: ON LINE LA MODULISTICA SUL SITO DEL COMUNE DELL’AQUILA PER OTTENERE I BUONI

L’AQUILA – È on line la modulistica per ottenere i buoni acquisto per il “Bonus libri 2025”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale aquilana per diffondere e promuovere la lettura tra i più giovani. È iniziato in questi giorni l’invio delle lettere ai circa 650 giovani che quest’anno compiono il diciottesimo anno di età, risiedono nel comune dell’Aquila e hanno diritto al buono acquisto da 50 euro da spendere in una delle librerie aderenti al progetto.

Nella missiva, oltre un segnalibro e una nota del sindaco Pierluigi Biondi, sono contenute le istruzioni per accedere alla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://bde.comune.laquila.it/bandi/bonus-libri-2025/richiesta anche da dispositivo mobile.

A seguito delle operazioni di registrazione e compilazione del modulo indicato il sistema rilascia una ricevuta di consegna della domanda e successivamente, all’esito dell’istruttoria del caso da parte dei competenti uffici comunali, viene recapitata una e-mail contenente il voucher contrassegnato da un codice identificativo e da un QR code, che l’utente dovrà utilizzare in un’unica soluzione per acquistare libri afferenti a qualsiasi genere letterario entro il 31 dicembre 2025. Qualora gli aventi diritto non abbiano ancora ricevuto la lettera sopra citata è possibile, comunque, procedere alla registrazione sulla piattaforma per ottenere il buono acquisto. Sul sito del Comune dell’Aquila, inoltre, è presente un’apposita sezione dedicata al Bonus libri 2025: https://www.comune.laquila.it/pagina2077_bonus-libri-2025.html.