BONUS SOCIALE RIFIUTI: IN VIGORE DAL 2026 PER 4 MILIONI FAMIGLIE SVATAGGIATE

L’AQUILA – A partire dai primi mesi del 2026, entrerà in vigore il nuovo bonus sociale rifiuti, una misura pensata per alleggerire la tassa sui rifiuti (Tari) alle famiglie in difficoltà economica. Il provvedimento prevede uno sconto automatico del 25% sulla Tari e si aggiunge ai bonus già esistenti per luce, gas e acqua.

La misura è stata introdotta con la delibera 355/2025/R/rif dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che ha stabilito le modalità operative. La riduzione verrà poi applicata nel 2026, poiché la Tari viene generalmente calcolata a inizio anno, mentre l’ISEE può essere aggiornato in qualunque momento.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, commenta: “Siamo molto soddisfatti per l’introduzione di questo nuovo bonus sociale rifiuti, di cui andranno a beneficiare automaticamente circa 4 milioni di famiglie in condizioni economiche svantaggiate, tante anche nella nostra Regione. Senza che debbano presentare alcuna domanda, potranno usufruire di uno sconto del 25% sulla Tari, un aiuto concreto per alleggerire il carico fiscale sulle fasce più deboli della popolazione. È un segnale forte dell’attenzione del centro destra e della coalizione di Governo verso le esigenze dei cittadini più fragili.”