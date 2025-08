BONUS SPESA: FIRMATO DECRETO CHE SBLOCCA 500 MILIONI. SANTANGELO, “PROCEDURA PIU’ RAPIDA”

L’AQUILA – È stato rifinanziato il Bonus Spesa con una ricarica di 500 euro sulla social card per oltre un milione di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

“La firma del decreto interministeriale che sblocca questi 500 milioni di euro è una notizia importante per le famiglie – commenta in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo – Il fatto che non sia necessario presentare domanda e che i beneficiari saranno avvisati tramite sms rende la procedura più semplice e rapida”.

Beneficiari: il bonus è destinato alle famiglie italiane con almeno tre membri, con priorità per chi ha un figlio nato entro il 31 dicembre 2011. Non saranno considerate le famiglie monoparentali, le coppie senza figli e quelle già beneficiarie di altri sussidi pubblici come l’Assegno di inclusione e la Carta acquisti.

Tempi: entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’INPS aggiornerà l’elenco dei beneficiari. Successivamente, i Comuni avranno 30 giorni per eventuali modifiche.

La fase finale prevede un margine di 10 giorni per la trasmissione della lista definitiva a Poste. Grazie alla terza edizione della social card, la procedura è già collaudata e dovrebbe concludersi entro 30-40 giorni.