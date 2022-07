BONUS TRASPORTI, GRIPPA (M5S): “MISURA NECESSARIA PER FAMIGLIE, LAVORATORI E PENSIONATI”

VASTO – “Lo scopo del contributo è duplice: significa sia andare incontro alle esigenze delle famiglie che stanno sopportando il peso della crisi energetica che mettere in campo un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro. Speriamo che per il futuro diventi strutturale e possa fungere da incentivo all’uso del trasporto pubblico locale, sarebbe una misura importante anche in ottica di salvaguardia per il nostro ambiente”

C’è soddisfazione nelle parole della deputata Carmela Grippa, capogruppo alla Camera in Commissione Trasporti per il Movimento 5 Stelle nel commentare il bonus trasporti di 60 euro per l’abbonamento annuale o mensile ai mezzi del trasporto pubblico locale.

“Il valore del buono – scrive in una nota – è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini Irpef non superiore ai 35.000 euro. Dunque una importante misura in questo momento storico difficile sulla quale la stessa parlamentare”.

“Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse depositate in un Fondo apposito presso il ministero del Lavoro di 79 milioni di euro per il 2022.Per ottenere il bonus, per sé o per minore a carico fiscalmente, bisognerà accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it disponibile nelle prossime settimane, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico, le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Una volta ottenuto il bonus, si può andare – entro il mese di emissione – presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico, e presentarlo alle biglietterie”.