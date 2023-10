BOOM PRENOTAZIONI PER TRENI STORICI DI NATALE, SERVER IN TILT

SULMONA – Già in novemila si sono prenotati per il treno storico di Natale.

Un grande numero di prenotazioni ha caratterizzato l’apertura delle vendite per gli attesi treni storici in partenza da Sulmona, previsti da fine novembre all’Epifania, nelle località di Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro, organizzati dall’agenzia viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane.

Nelle scorse settimane fino a martedì 17 ottobre, sono stati circa 3.900 gli acquisti in prelazione riservati a pacchetti di viaggio comprensivi di pernotto e alle agenzie viaggi fidelizzate.

Nella giornata di mercoledì 18 ottobre e fino a questo momento, con l’apertura della vendita libera al pubblico, sono stati acquistati oltre 5.300 biglietti mettendo in crisi perfino i server a causa dell’altissimo numero di utenti collegati nel momento dell’apertura delle prenotazioni online.

Un totale finora di oltre 9.000 partecipanti con posti ancora disponibili per la formula pacchetto di viaggio con pernotto su quasi tutte le date, mentre per i biglietti treno disponibilità residua per le date a partire dal 22 dicembre in poi.

Ancora grandi numeri per la Ferrovia dei Parchi, che conferma il trend positivo degli ultimi anni, frutto di un lungo lavoro di squadra. Un biglietto da visita importante per le località ospitanti, da Sulmona fino a Castel di Sangro.