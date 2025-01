L’AQUILA – Contenere l’afflusso di bus turistici, a partire dal prossimo fine settimana, mediante una regolamentazione che limiti la circolazione a targhe alterne dei mezzi lungo la strada statale 17, in corrispondenza dei territori comunali di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso.

Questa la soluzione a cui si è arrivati oggi pomeriggio nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dedicata alla gestione del fenomeno dell’overtourism, che sta interessando il comune di Roccaraso.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia, nonché sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, il sindaco di Pescocostanzo Roberto Sciullo, il questore dell’Aquila Enrico De Simone, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il rappresentante della Sezione di Polizia Stradale dell’Aquila e il rappresentante dell’Area Compartimentale ANAS dell’Aquila.

“I sindaci dei Comuni interessati provvederanno all’adozione di proprie ordinanze, in raccordo con l’ANAS, con la Prefettura e con le Forze di polizia, fino al 2 marzo prossimo – viene spiegato in una nota – Nel corso della riunione si è altresì condiviso di potenziare i controlli sul rispetto della disciplina della circolazione stradale, in particolare, così come segnalato dal presidente dell’Amministrazione provinciale, sulla stretta osservanza dei tempi di guida”.

Caruso e Di Donato hanno rivolto un ringraziamento “al prefetto, al questore e ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e, attraverso di loro, agli operatori di polizia, impiegati nell’occasione, per l’impegno messo in campo nello scorso fine settimana, che ha consentito di evitare che l’ingente afflusso di visitatori creasse ulteriori criticità in quel territorio”, conclude la nota.

Un boom di presenze, nell’ultimo periodo, generato da quello definito “l’effetto TikTok” con l’aggiunta delle gite low cost: solo nell’ultimo fine settimana, oltre 20mila aspiranti sciatori hanno affollato le strade dell’Alto Sangro, restando bloccati nel traffico lungo la Statale 17 e hanno impiegato fino a sei ore per percorrere i 139 chilometri e raggiungere l’agognata meta.

Ed è proprio Roccaraso una delle mete preferite dai visitatori provenienti soprattutto dalla Campania, che arrivano di mattina in bus e ripartono di pomeriggio, affollando le strade del centro montano abruzzese, che conta meno di 1.500 residenti.

“Sono giunti 260 autobus che hanno portato altre 10-12mila persone: un vero e proprio assalto e la situazione è divenuta ingestibile. Ho chiesto un importante intervento da parte delle autorità preposte, un massiccio spiegamento di forze dell’ordine. E domani pomeriggio, in Prefettura all’Aquila, si riunirà il Comitato per l’Ordine e la sicurezza per capire come intervenire e fronteggiare la questione”, ha detto il primo cittadino Francesco Di Donato.

“Succede – ha spiegato ancora il sindaco – che agenzie campane spingano per viaggi mordi e fuggi a Roccaraso, con l’aiuto di influencer, e si creano caos indicibili perché tocchiamo numeri ingestibili. Con apposita ordinanza ho vietato, da tempo, ai pullman di arrivare in paese, tranne per questioni d’emergenza, e allora i visitatori, a frotte, vengono scaricati sulla statale 17, dove si creano code e caos inenarrabili, con blocchi, lunghissime attese, rischi per la viabilità e per le persone. È una problematica seria che va gestita in maniera straordinaria. Occorre limitare l’arrivo e il transito di questi pullman, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di ordine pubblico e igienico-sanitari. È da tempo che chiedo interventi straordinari e ora mi auguro che si arrivi a una qualche decisione”.

Numerosi turisti – riporta Vesuvio Live.it – hanno aderito a escursioni economiche organizzate da agenzie della Campania che offrono pacchetti a partire da 20-30 euro a persona, con pranzo al sacco incluso e partenza da Napoli alle 6 del mattino.

Il fenomeno ha guadagnato terreno tra le fasce di reddito medio-basso, fornendo l’occasione di godere di una giornata in montagna a costi contenuti. La tendenza è spinta dai TikToker, in particolare da influencer come Rita De Crescenzo, che con i loro video promuovono questi viaggi, esibendo danze, canti e momenti di socialità sui pullman.