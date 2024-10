BOOST ABRUZZO E FONDAZIONE CARISPAQ LANCIANO UN PIANO PER GIOVANI TALENTI DI IMPRESA

L’AQUILA- Sabato 12 Ottobre all’Aquila BoostAbruzzo, l’associazione che connette talenti abruzzesi in tutto il mondo, annuncerà nuove iniziative per innovatori, ricercatori, studenti ed imprenditori della regione. In occasione del suo meeting annuale dell’Advisory Board, che si terrà presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq, BoostAbruzzo presenterà il programma intensivo BoostCamp, un’iniziativa pensata per trasformare idee in realtà imprenditoriali. Durante l’evento, BoostAbruzzo siglerà importanti partnership con l’Università degli Studi dell’Aquila (UNIVAQ) e la Fondazione Carispaq. Queste collaborazioni permetteranno di ampliare le iniziative di mentorship e di offrire nuove opportunità di crescita agli studenti, ai ricercatori e agli imprenditori abruzzesi.

BoostCamp Abruzzo è un network di professionisti di origine abruzzese con posizioni di rilievo in Istituzioni e Aziende, che mettono a disposizione dei giovani le loro esperienze internazionali per promuove l’imprenditoria, la creatività e innovazione in Abruzzo. Perché “il futuro parte dalle radici”. BoostCamp è un programma gratuito e anche a L’Aquila si articolerà su 5 sessioni formative a favore dei giovani che si svolgeranno presso la sede della Fondazione Carispaq sul tema della creazione, sviluppo e consolidamento di impresa con l’obiettivo di valorizzare idee ed innovazioni nascenti facendole camminare di pari passo con le correnti attuali di mercato.

Alla presentazione di BoostCamp L’Aquila saranno presenti una decina di mentor, in particolare: Donato Iacovone Chaiman del Board Executive Chairman at BIP Roma Giulianova Giorgia Altobelli Board member Sociologa Pescara Pescara Tiziana Dell’Orto Board member Segretario generale EY Foundation Roma Teramo Sergio Galbiati Board member Presidente fondazione Hubruzzo Avezzano Avezzano Fabrizio Perletta Board member AD Circet Italia Pescara Pescara Eugenia Monti Board member Investment Manager FIRA SPA Pescara Pescara Roberto Zecchino Board member Deputy GM, Corporate VP HR Bosch Group South Europe Milano Teramo Alfonso Suppa Board member Partner, KPMG Ancona Pescara Annaletizia Baccante Board member Revenues PM, Bambino Gesu Roma L’Aquila Fabrizio Palmucci Presidente AD Impactivise Advisors Ltd Londra Pescara Alessia Di Loreto Segretaria Project Officer, Hadea Bruxelles Pratola Peligna Giuseppe Bianchi Comitato Senior Project Manager, Anas Roma Molina Aterno Stefano Renzetti Manager, Google Dublino Chieti. A partire dal 12 ottobre, sarà aperta la campagna di reclutamento per partecipare a BoostCamp. Per maggiori informazioni e per candidarsi, visitare il sito web di BoostAbruzzo.