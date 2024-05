BOOSTCAMP: “UN’OPPORTUNITA’ UNICA PER GIOVANI IMPRENDITORI ABRUZZESI”, AL VIA ACADEMY FORMAZIONE

PESCARA – Prenderà il via il prossimo 25 maggio BoostCamp, un’academy dedicata alla formazione di imprenditori emergenti dalle università abruzzesi realizzata da BoostAbruzzo.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Fi.Ra Abruzzo che la ospiterà presso la Fi.Ra Station alla Stazione di Pescara.

BoostCamp offre un programma intensivo di formazione completamente gratuita per dottorandi, ricercatori e tesisti interessati a trasformare le loro idee innovative in startup di successo.

Sono aperte le iscrizioni ed è possibile iscriversi sul sito https://boostabruzzo.com/ o in alternativa la pagina Linkedin: https://www.linkedin.com/company/boost-abruzzo/, fino al 20 maggio.

“BoostAbruzzo invita i giovani talenti abruzzesi a cogliere questa straordinaria opportunità di crescita professionale e personale – si legge in una nota – Le iscrizioni al BoostCamp sono aperte fino al 20 maggio 2024. I posti sono limitati a 5 idee da selezionare per un massimo di 10 partecipanti, così da garantire un’esperienza di alta qualità e un’attenzione personalizzata per ciascun partecipante.”

BoostCamp si terrà ogni sabato a partire dal 25 maggio e fino al 29 giugno 2024, dalle 9.30 alle 17 e vedrà la partecipazione di sei esperti di fama internazionale che guideranno i partecipanti attraverso i vari aspetti della creazione e gestione di una startup.

Un programma pensato per l’innovazione

● 25 Maggio:

○ Cos’è una Startup e il Metodo Lean Startup – Stefano Leccese Renzetti, Head of Multichannel & Startup Customers – Google

● 1 Giugno:

○ Definizione del Business Model & Revenue, Cost, and Value Proposition – Cesidio Borrelli, Startup advisor & Business Angel

● 8 Giugno:

○ Protezione dello Sviluppo del Prodotto & Proprietà Intellettuale – Maria Elena Iafolla, Avvocato Studio Legale Iafolla,

○ Tecniche di Pitching – Mattia Montepara, CEO di Sibill

● 15 Giugno:

○ Strategia di Prodotto – Diego Carrea, Tech lead & Senior Software Engineer

○ MVP & Strategia di Accesso al Mercato – Alessandro Conti

Questi incontri non solo offriranno una conoscenza approfondita e pratica delle varie fasi di sviluppo di un’impresa, ma daranno anche l’opportunità ai partecipanti di fare rete con professionisti del settore e di ricevere un supporto individuale, nei mesi successivi al corso, per un totale di 5 ore.