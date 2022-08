BORGHI E TURISMO: APRE ANTICA DIMORA DEL TRATTTURO MAGNO A TUSSIO

L’AQUILA – Dopo un intervento di recupero durato circa tre anni, il 23 agosto scorso Casa De Rubeis – porzione vincolata di un aggregato edilizio presente nella frazione di Tussio, piccolo borgo recuperato in gran parte grazie ai lavori per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, dove nell’ultimo biennio sono stati ammessi 2,5 mln di euro per due interventi di ricostruzione privata – ha riaperto le porte presentandosi nella sua nuova veste di Antica Dimora del Tratturo Magno nel territorio comunale di Prata d’Ansidonia.

Il palazzo, di impianto quattrocentesco, si inserisce in un contesto edilizio di discreto pregio con la presenza di numerosi palazzi risalenti al periodo che va dal XV secolo all’inizio del XX e con un impianto urbanistico medievale ancora intatto. Grazie ai fondi della ricostruzione privata congiuntamente ad altri fondi/risorse finanziarie, una gemma preziosa incastonata nella millenaria storia del Tratturo Magno riacquista nuova vita.

“L’Antica Dimora del Tratturo Magno – spiega il sindaco Paolo Eusani – rappresenta una pregevole iniziativa di sviluppo sostenibile e innovativo del patrimonio culturale e tradizionale che contribuisce a favorire quel processo di rivalorizzazione dei nostri piccoli borghi, attraverso il turismo di prossimità, ovvero quel turismo esperienziale che puntando a luoghi fortemente identitari, sa combinare la richiesta di tutela del patrimonio culturale con l’esigenza di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Il grande sforzo profuso dall’USRC, dall’Amministrazione Comunale e da tutti i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione post-sisma 2009 trova in tali iniziative la giusta concretizzazione in termini di crescita socio-economica della comunità e quindi di miglioramento della qualità della vita nei nostri piccoli centri.”