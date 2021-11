BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA: UN MONOPOLY DEDICATO AD ABRUZZO E MOLISE DALLA SOCIETA’ WINNINGMOVES

PESCARA – In attesa del 14° Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia 2022, la Società WinningMoves ha realizzato la versione del Monopoli, popolarissimo gioco da tavolo, in una versione dedicata ad Abruzzo e Molise, unici, assieme a Toscana e Umbria, ad avere la versione inedita.

Un’idea originale in vista della programmazione dell’evento che si terrà nei borghi di Abbateggio e Caramanico Terme, entrambi in provincia di Pescara. L’Assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” si è riunita sabato 13 novembre a Sepino e Oratino, in provincia di Campobasso, approfittando così di una breve visita in due dei borghi più belli d’Italia.

“Ringrazio il sindaco di Sepino, Paolo D’Anello – ha affermato il presidente dell’associazione, Antonio di Marco – per averci ospitato nel suo borgo per un’assemblea molto importante per le future iniziative che coinvolgeranno tutti i Comuni dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” e che ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e loro delegati, segno evidente e tangibile di come lo strumento associativo sia compreso nelle sue piene potenzialità a servizio della rete dei borghi certificati delle due regioni”.

“Ci tengo a comunicare personalmente due importanti novità/appuntamenti – prosegue di Marco – annunciati nel corso dell’Assemblea interregionale che si è tenuta a Sepino: a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), il 3 e 4 dicembre ci sarà la prima tappa di questo percorso di avvicinamento al Festival nazionale e in quell’occasione sarà strutturato e ufficializzato il programma annuale”.

Resta sicuramente originale l’iniziativa dell’omonimo gioco da tavolo, le cui immagini dei piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono il classico percorso della partita.

“Sarà una due giorni di lavoro e confronto – conclude Di Marco – tra gli amministratori dei borghi certificati abruzzesi e molisani e operatori esperti nel settore della promozione turistica, alla presenza anche di vertici istituzionali regionali e nazionali e il lancio dell’edizione speciale dedicata ai borghi di Abruzzo e Molise del gioco Monopoly”.

L’organizzazione dell’evento si presenta come una ghiotta opportunità di rilancio del territorio, un investimento sulle qualità territoriali della regione Abruzzo e Molise, concentrate in una manifestazione di caratura nazionale.