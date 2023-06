BORGHI, TESTA (FDI): “GRUPPO INTERPARLAMENTARE PER PROMUOVERE TURISMO”

CITTA’ SANT’ANGELO – “I borghi in Italia sono piccoli tesori tutti da scoprire. Per questo, dopo aver partecipato, ieri a Città Sant’Angelo, all’Assemblea dei comuni dei borghi più belli d’Italia e in particolare di Abruzzo e Molise, ho maturato l’idea di proporre la costituzione di un gruppo interparlamentare”.

Lo spiega in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

“L’organismo deve avere come obiettivo quello di promuovere il turismo grazie ad una strategia di lavoro che unisca progetti e competenze: l’interazione tra i gruppi parlamentari con il direttivo nazionale del club consentirà di strutturare relazioni costanti di sostegno all’unicità dei nostri 350 borghi certificati”, conclude Testa.

