BORGO CASTEL CAMPONESCHI: ENTRO IL 2024 FINE DEI LAVORI DEL PRIMO LOTTO

L’AQUILA – L’assessore ai Beni e alle Attività culturali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha visitato stamane il cantiere del Borgo di Castel Camponeschi per fare il punto sullo stato dell’Arte dei lavori di ristrutturazione.

“Grazie ai Fondi del PNRR, 3 milioni di euro, la Regione Abruzzo, attraverso il Consiglio regionale, e il Comune di Prata d’Ansidonia, proprietario dell’immobile, possono riqualificare un bene storico e architettonico di grande pregio” ha dichiarato l’assessore “I lavori per la ristrutturazione del borgo hanno preso il via a luglio dello scorso anno e, ad oggi, sono già stati fatti numerosi progressi: le lavorazioni esterne sono quasi interamente completate infatti e, attualmente, sono in corso di realizzazione i consolidamenti e le partizioni interne. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista per l’8 dicembre 2024, il completamento complessivo dei lavori è previsto invece per il 2026 e vedrà la realizzazione di un locale ristorante che arricchirà il borgo insieme alle botteghe artigianali e alle strutture per l’ospitalità.”

Castel Camponeschi è un borgo fortificato nel comune di Prata d’Ansidonia risalente al XIII secolo con rimaneggiamenti nel XIV secolo, è costituito da una cinta muraria rettangolare con resti di torri, unite ad abitazioni e palazzi. All’interno si trova la chiesa di San Pietro, con due portali e due piccoli rosoni.

“Il Borgo di Castello Camponeschi rappresenta un sito storico e architettonico di notevole interesse la cui riqualificazione permetterà di offrire numerose occasione per ospitare eventi culturali e accogliere itinerari turistici di qualità per il rilancio dell’intera Valle Subequana”.