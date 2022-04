BORGO DEI BORGHI: COMUNE NAVELLI, “GIRA SONDAGGIO FAKE SU NOSTRA VITTORIA”

NAVELLI – “Ci giungono notizie di presunti comunicati stampa che attribuirebbero la vittoria del Comune di Navelli alla competizione ” Il Borgo dei Borghi 2022″. Non ci risulta tale dato e prendiamo e ci dissociamo da tale iniziativa”.

Lo rende noto in Comune di Navelli, in riferimento ad una mail inviata alle redazioni su un presunto sondaggio demoscopico che dava Navelli in testa tra I comuni che hanno partecipato al voto della trasmissione di Rai3 Il Borgo dei Borghi.

Il risultato sarà reso noto il giorno 17 marzo, alle ore 21,20.