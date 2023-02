“BORGO UNIVERSO” DI AIELLI VINCE IL BANDO PER PARTECIPARE AL FESTIVAL EUROPEO DELL’ARTE

AIELLI – Che cosa può mettere insieme Aielli con il Regno Unito? Come possiamo partecipare a dei bandi (e vincerli) con realtà che operano in città lontane come Waterford (Irlanda) e Belfast (Irlanda del Nord)?

“La risposta”, dice il sindaco Di Natale, “è semplice: l’arte. Insieme ad altri due festival, il walls Project di Waterford e il seedhead art di Belfast, abbiamo partecipato alla prima call di Effea (L’European Festivals Fund for Emerging ArtistArtist, un’iniziativa della European Festivals Association che offre agli artisti emergenti una piattaforma per sviluppare la loro carriera a livello internazionale attraverso i festival). La partnership è stata premiata e il progetto finanziato. Grazie a questo risultato, un artista internazionale (l’ucraino Andrey Palval) parteciperà ai tre festival realizzando un trittico di opere d’arte che idealmente legherà i tre centri europe”i.

“Per Aielli, per il nostro museo, – ha dichiarato il Sindaco Enzo Di Natale – è un riconoscimento importante, la definitiva consacrazione che ci permette di valicare i confini nazionali e farci conoscere anche in Europa”.