BORSA DI STUDIO DEL ROTARY CLUB L’AQUILA IN MEMORIA DELL’EX PRESIDENTE RUGGERI

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila, a conferma delle iniziative già avviate lo scorso anno, intende proseguire con l’assegnazione di una borsa di studio in memoria del Past President del club aquilano, architetto Ruggero Ruggeri (L’Aquila 22.04.1942 – 14.07.2018).

L’intento del presente bando è quello di sostenere il talento di giovani studenti, al fine di onorare la memoria di un valente architetto aquilano, le cui doti professionali non furono disgiunte da alti valori etici. La borsa di studio, che ammonta complessivamente a 25.000 dollari, è sostenuta da un caro amico dell’architetto Ruggeri, profondamente legato alle sue radici e alla città dell’Aquila, che così esprime l’affettuoso ricordo del professionista: “è mia intenzione rendere omaggio alla memoria dell’Arch. Ruggero Ruggeri, il cui talento nell’architettura si distingueva per il gusto particolarmente raffinato della forma. Un talento nella professione che esprimeva e rifletteva in maniera inconfondibile la natura gentile, delicata e indimenticabile della sua persona”.

L’importo: La borsa di studio, pari a 5.000 dollari l’anno, viene conferita e diffusa per la seconda annualità con una nuova edizione del bando stesso. Ai successivi bandi non potrà partecipare il vincitore delle passate edizioni. Il vincitore di ogni edizione sarà libero di utilizzare l’importo nella maniera che riterrà più opportuna.

Destinatari: Il bando è rivolto a studenti meritevoli, residenti nella città dell’Aquila e provincia che abbiano dimostrato un forte impegno e talento nel campo dell’architettura, conseguendo ottimi risultati accademici. Requisiti: I candidati dovranno: – essere cittadini italiani o stranieri residenti in L’Aquila e Provincia; – essere iscritti a un corso di laurea in Architettura o Ingegneria Edile Architettura presso un’Università pubblica statale; – dimostrare un ottimo rendimento accademico.

Procedura di candidatura: ll candidato dovrà inviare alla commissione di valutazione: – documento di riconoscimento comprovante la residenza in L’Aquila e provincia; – lettera motivazionale (massimo 5.000 battute) che descriva il proprio interesse per l’architettura; – lettera di presentazione da parte di un docente del corso di laurea di appartenenza; – domanda di partecipazione con i propri dati anagrafici; – certificato di iscrizione al corso di laurea in Architettura o Ingegneria Edile Architettura: – curriculum vitae dettagliato; – elenco di tutti gli esami sostenuti e relativa votazione, certificato dalla segreteria dell’Università di appartenenza.

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: rotaryaq@pec.it La domanda, con la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 24marzo 2025 Selezione: una commissione di valutazione, composta da membri designati dal Rotary CIub L’Aquila sarà incaricata di valutare le candidature pervenute.

La selezione si baserà sui risultati accademici conseguiti e sulla lettera motivazionale. il giudizio sarà insindacabile. Proclamazione del vincitore/rice: La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica sul sito web del Rotary Club L’Aquila www.rotarylaquila.it a partire dal 5 maggio 2025. Il/la vincitore/trice della borsa di studio sarà proclamato entro il 5 maggio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rotary Club L’Aquila all’indirizzo e-mail: rotaryaq@gmail.com.

Ruggero Ruggeri, Laureato in legge, successivamente, seguendo la propria inclinazione, ha conseguito anche la laurea in architettura presso l’Università di Pescara. Ha lavorato in Abruzzo, a Roma, nelle isole Eolie, in Sicilia e a Boston. È stato iscritto al Rotary Club L’Aquila dal 06/06/1989 fino alla sua morte, avvenuta il 14 luglio 2018. Ha ricoperto la carica di Presidente del Rotary Club L’Aquila nell’anno rotariano 2011/2012.