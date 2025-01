BORSACCHIO: LE GUIDE IN AZIONE, “LOTTA SENZA FINE PER SALVARE LA RISERVA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nonostante la pioggia, anche oggi i volontari delle Guide del Borsacchio hanno lavorato senza sosta alla Fontana d’Accolle. “Abbiamo sfalciato l’erba, ripulito i mattoni della fontana dalle erbe infestanti che minacciavano di distruggerla, riaperto i sentieri ostruiti dalle intemperie e liberato i canali di scolo per impedire che il piazzale si riempisse di fango. È stato un intervento duro, come sempre, ma non ci siamo fermati. Non lo facciamo mai. Da quasi vent’anni, le Guide del Borsacchio lottano per l’attivazione e la tutela della Riserva Naturale del Borsacchio, un gioiello del nostro territorio. Ma ora ci troviamo davanti a una battaglia ancora più difficile: fermare la cancellazione di una parte fondamentale della riserva”.

“La Regione Abruzzo ha avanzato l’assurda proposta di escludere la Fontana d’Accolle e il suo sentiero secolare dal perimetro della riserva. Questo non è accettabile. La Fontana d’Accolle è l’unica area pubblica attrezzata per visite, pic-nic e ristori, un luogo che combina storia, natura e fruibilità. Il sentiero che da qui porta al borgo di Montepagano frazione di Roseto (Teramo) è un patrimonio storico e culturale che dovrebbe essere protetto, non abbandonato. Escludere questa zona dalla riserva significa tradire lo spirito stesso di una tutela che dovrebbe essere garantita a ogni angolo del nostro territorio. La lotta per il Borsacchio non si vince con le parole”.

“Non basta lanciare slogan o organizzare eventi di facciata: servono costanza, impegno e il coraggio di fare ciò che è giusto. Da vent’anni siamo sul campo, ogni giorno, con il sole o sotto la pioggia, e continueremo a esserci. Questa non è solo una battaglia per un pezzo di terra, ma per l’anima della Riserva Naturale del Borsacchio. Non permetteremo che venga smembrata, non permetteremo che la storia e la natura vengano sacrificate per scelte politiche miopi. Le Guide del Borsacchio ci sono oggi, ci saranno domani, e continueranno a lottare fino a quando ogni centimetro di questo territorio sarà difeso. Non ci arrendiamo. La Riserva si salva con l’impegno, la costanza e la passione. Noi, da vent’anni, siamo la prova che le battaglie si combattono così. E continueremo a farlo”.