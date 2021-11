BORSE DI STUDIO IN RITARDO, STELLA: “LE FAMIGLIE STANNO ASPETTANDO DA MESI”

L’AQUILA – “Nella nostra Regione non ancora vengono erogate tutte le borse di studio universitarie relative all’anno 2020/2021, in particolare diverse relative all’ADSU Chieti-Pescara. Da un paio di mesi è ormai cominciato il nuovo anno accademico nelle nostre università e alcune Aziende per il Diritto allo Studio Universitario della Regione hanno già pubblicato le graduatorie provvisorie degli idonei per merito e per reddito alla borsa di studio per il nuovo anno”. Interviene così la Consigliera regionale del M5S, Barbara Stella.

E prosegue, “nei mesi scorsi la Giunta regionale di centrodestra aveva promesso alle famiglie e agli studenti che avrebbero stanziato ulteriori fondi per garantire a tutti gli idonei 2020/2021 questo beneficio, un sostegno economico che ricordo serve a tutelare e a garantire il diritto allo studio universitario. Purtroppo, al di là delle dichiarazioni di intenti, ad oggi molte famiglie e studenti stanno ancora attendendo di ricevere quanto loro promesso”.

Conclude la pentastellata, “ritengo che il finanziamento completo delle borse di studio debba essere tra le priorità della nostra Regione, eppure si arriva sempre in ritardo, lasciando famiglie e studenti appesi a una speranza. Mi auguro che le risorse vengano erogate nel più breve tempo possibile e che non si ripeta la stessa situazione per l’anno accademico in corso. Tengo a sottolineare che le borse sono uno strumento che può permettere a tanti studenti di proseguire gli studi nonostante le numerose difficoltà economiche che le famiglie hanno attraversato anche a causa della pandemia”.