BORSE DI STUDIO: MACCARONE (LEGA), “CON 32 MILIONI TUTELATO DIRITTO UNIVERSITARI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Il diritto allo studio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento. I 32 milioni a valere sul FSE Plus stanziati per la copertura della prima rata delle borse di studio a favore degli studenti delle università abruzzesi idonei per l’annualità 2024/2025 costituiscono la certezza che per il governo regionale di centrodestra il diritto allo studio è una priorità assoluta”.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale della Lega L’Aquila Alessandro Maccarone.

“L’erogazione puntuale delle borse di studio – osserva – è un atto di responsabilità verso gli studenti, che permetterà loro di affrontare il percorso universitario con serenità, senza dover rinunciare alla formazione per difficoltà economiche. Un plauso va pertanto al presidente della giunta regionale Marco Marsilio ed all’assessore regionale all’Università Roberto Santangelo, che in questi primi mesi di mandato ha fatto dell’ascolto delle rappresentanze studentesche e delle esigenze degli studenti universitari un punto centrale della sua azione di governo.”

“Questo importante stanziamento conferma l’impegno concreto della Regione Abruzzo nel costruire un sistema educativo sempre più inclusivo. Il diritto allo studio non è solo un principio da affermare, ma va garantito ogni giorno attraverso politiche mirate e azioni efficaci. Investire nella formazione significa dare ai giovani gli strumenti per costruire il loro futuro e contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio”, conclude Maccarone.