BORSE DI STUDIO MIUR, GIOVANI DEMOCRATICI ABRUZZO: “COMUNI FACILITINO LA RISCOSSIONE”

L’AQUILA – “Le borse di studio del ‘Fondo unico per il Diritto allo Studio’ erogate dal Ministero dell’Istruzione per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, dedicate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, potranno essere riscosse fino al 31 marzo presso gli uffici postali. Ci risulta tuttavia che i beneficiari non siano stati avvisati dai propri comuni di residenza, come aveva invece dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale“.

Lo affermano in una nota i Giovani Democratici Abruzzesi: “Essendo le borse di studio erogate tramite ‘bonifico domiciliato’, la mancata riscossione della somma entro la data di scadenza comporterebbe il ritorno del denaro nelle casse del Ministero dell’Istruzione. Come dipartimento scuola dei Giovani Democratici d’Abruzzo chiediamo che i comuni contattino tempestivamente i beneficiari affinché possano riscuotere le borse di studio alle quali hanno diritto entro la scadenza prestabilita”.

