BORSE DI STUDIO “SALVATORE ROMANO”: IL 5 GIUGNO CERIMONIA ASSEGNAZIONE

L’AQUILA – “Un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale, pensata per premiare il merito scolastico e sostenere il diritto allo studio”.

Si rinnova anche quest’anno l’importante appuntamento con le Borse di Studio “Salvatore Romano” 2025, frutto della sinergia tra l’Istituto Comprensivo “Cesira Fiori” di San Demetrio-Rocca di Mezzo e l’Associazione “L’Impronta” dell’Aquila.

La cerimonia di assegnazione delle borse di studio si terrà il 5 giugno, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, alla presenza di studenti, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali.

Un evento che celebra l’impegno, la passione per lo studio e la memoria di una figura esemplare: l’ingegnere Salvatore Romano, pioniere dell’innovazione scientifica e uomo profondamente legato alla promozione della cultura tra i giovani.

Le Borse di Studio, come da tradizione, saranno conferite a due studenti meritevoli della Scuola Primaria, due studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, distintosi nell’ambito delle discipline STEM.

Oltre ai premi di merito, l’iniziativa si rafforza attraverso il “Fondo Salvatore Romano”, volto a eliminare le barriere economiche che ancora oggi ostacolano il percorso formativo di molti giovani.

Il fondo prevede esenzioni da contributi scolastici, materiali didattici gratuiti e ulteriori misure a supporto degli studenti meno abbienti.

Un esempio concreto di educazione inclusiva, che riflette l’impegno costante dell’Associazione “L’Impronta” nel valorizzare il talento giovanile, rendendo l’istruzione un’opportunità davvero accessibile a tutti.

“La memoria dell’ingegner Romano vive nei sogni degli studenti che ogni anno possono contare su questo sostegno per costruire un futuro migliore”, dichiara in una nota il dirigente scolastico Antonio Lattanzi, sottolineando “il ruolo essenziale della collaborazione tra scuola e società civile per il progresso educativo”.

Con le Borse di Studio 2025, l’Istituto Comprensivo “Cesira Fiori” conferma la sua vocazione all’eccellenza, alla promozione del merito e all’attenzione verso le fragilità, nella convinzione che investire nei giovani significhi investire nel futuro del territorio.