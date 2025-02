BORSE LAVORO: DAL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 31MILA EURO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’

CITTA’ SANT’ANGELO – Il Comune di Città Sant’Angelo (Pescara) rende noto che anche per il 2025 è stato pubblicato l’avviso volto alla formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di borse lavoro in favore dei soggetti più svantaggiati. Si tratta di una misura finanziata attraverso un fondo comunale pari a 31mila euro e che vuole dare la possibilità a tutte quelle persone in possesso dei requisiti necessari, di ottenere borse lavoro per un periodo che va da 3 a 12 mesi.

La misura, pensata per consentire l’accesso nel mondo del lavoro di quei soggetti che altrimenti farebbero più fatica, richiede un impegno di 25 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni a supporto degli uffici comunali, con il riconoscimento di una retribuzione pari a 500 euro mensili. Per fare richiesta tutti gli interessati hanno tempo fino al 7 marzo. Tra i requisiti richiesti dall’avviso troviamo la residenza sul territorio comunale, un Isee non superiore agli 8mila euro, non avere un lavoro e non essere percettori di sussidi come il Reddito di Inclusione o beneficiari di ammortizzatori quali la Naspi.