BORSE LAVORO SU INIZIATIVA DEL COMUNE DI SAN SALVO PER LA PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

SAN SALVO – L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo (Chieti ) ha pubblicato il progetto “Promozione e inclusione sociale” destinato ai cittadini che si trovano in condizioni svantaggiate.

“Questo avviso prevede in totale sette borse lavoro – spiega l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini – destinate a sette soggetti con disabilità per favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove competenze oltre a una relativa autonomia personale ed economica per la durata di nove mesi”. “Sul fronte delle politiche di sostegno all’inclusione sociale abbiamo attivato questo nuovo progetto per promuovere e prevenire le condizioni di disagio economico e sociale di una fascia di cittadini che hanno oggettive difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro” commenta il sindaco Emanuela De Nicolis.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del comunale e su quello della Cooperativa Matrix che gestirà il servizio, dove si possono verificare i requisiti di ammissione e scaricare i modelli di domanda. Tutte le informazioni sono disponibili presso lo sportello del Segretariato Sociale del Comune di San Salvo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 22 aprile 2024. La selezione dei partecipanti avverrà attraverso un colloquio individuale finalizzato all’accertamento delle competenze e attitudini. La selezione dei partecipanti sarà svolta dal Consorzio Matrix.