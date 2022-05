BOSCHI A L’AQUILA E IL CASO RDC, D’ALESSANDRO: “ZERO POLEMICHE, PENSIAMO A VINCERE”

L’AQUILA – “Cinque Stelle e Marcozzi? Zero polemiche, pensiamo a vincere”.

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Italia Viva, il deputato abruzzese Camillo D’Alessandro, intervenendo sul dibattito innescato dalla capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi che ha definito il Reddito di cittadinanza un “fallimento”, generando così una spaccatura all’interno dell’allargata coalizione del centrosinistra a sostegno della candidata a sindaco dell’Aquila Stefania Pezzopane, con la capogruppo pentastellata Sara Marcozzi che l’ha invitata a fare “immediatamente chiarezza, perché la convivenza è difficile e complessa”.

“Abbiamo contribuito a dare vita ad una lista civica in cui, tra gli altri, è candidato il nostro coordinatore provinciale Paolo Romano a sostegno di Stefania Pezzopane – dice D’Alessandro – Abbiamo parlato di L’Aquila e del lavoro fatto con Pezzopane in Parlamento, fino all’ultimo emendamento di IV in Parlamento sui lavori sottosoglia per le scuole, che ha sbloccato una grave problematica proprio a L’Aquila.

In questa tornata elettorale abbiamo i nostri candidati ad Atessa, Ortona e San Salvo. Nelle scorse elezioni abbiamo eletto ovunque, con liste civiche, ma che riportavano il nostro simbolo, a Sulmona, alleati alche con i 5Stelle, a Lanciano, alleati al secondo turno con i 5Stelle, a Francavilla, a Vasto”.

“Se poi una giornalista fa una domanda su questioni nazionali rispondiamo, con la nostra posizione, che è diversa da quella dei 5Stelle, ma anche del PD, cioè sul reddito di cittadinanza. Rispondiamo senza dover chiedere permesso a nessuno, cosa che farebbe ogni leader nazionale se interrogato su una posizione del proprio partito in Parlamento”.

“Per questo zero polemiche, pensiamo a lavorare per i nostri territori. Ci sono fin troppe divisioni a Roma per scaricarle sui nostri comuni. Del resto Fratelli d’Italia è all’opposizione del governo in cui fanno parte Lega e Forza Italia, ma insieme a L’Aquila. Ecco, meno chiacchiere e pensiamo a vincere”, conclude D’Alessandro.