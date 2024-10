BOTTA E RISPOSTA SU IMPIANTI SPORTIVI A CHIETI: PANTALONE A RICCARDO, “NON ESISTE DEGRADO”

CHIETI – “Non c’è degrado nei nostri impianti sportivi di Chieti, ma, forse se ne rinviene nelle dichiarazioni del consigliere Riccardo, che si ostina a descrivere una condizione che nella realtà non esiste. Dichiarazioni, ripetute a mezzo stampa, che dimostrano solo un certo senso di frustrazione, non potendo essere denuncia”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone di nuovo in replica alle dichiarazioni del consigliere Giampiero Riccardo.

“Sotto la nostra Amministrazione, lo sport in città sta vivendo traguardi straordinari mai raggiunti in passato – incalza l’assessore – . I risultati sono sotto gli occhi di tutti: stiamo ospitando eventi internazionali come le qualificazioni mondiali di pallamano, il Fight Clubbing, gli Internazionali di tennis e momenti straordinari per il calcio e il basket in città. In più abbiamo tutte le strutture sportive aperte e fruite, cosa che ha reso possibile il conseguimento del titolo di Città Europea dello Sport 2025. Tutto questo circoscrive un lavoro mai fatto prima, che stiamo portando avanti fra mille difficoltà e dichiarazioni faziose e fuori dalla realtà”.