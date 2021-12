BOTTI VIETATI TUTTO L’ANNO A CHIETI, L’AMMINISTRAZIONE CONFERMA LA LINEA SPOSATA NEL 2013

CHIETI – “Si ricorda alla cittadinanza che a Chieti i botti sono vietati non solo a Capodanno, ma durante tutto l’anno – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Tutela del mondo animale, Fabio Stella – L’Amministrazione conferma così pienamente la linea prevista da un apposito Regolamento dal 2013, che vieta l’utilizzo di petardi e botti di ogni genere per salvaguardare l’incolumità pubblica e la salute degli animali domestici.

Per noi è anche e soprattutto un provvedimento di civiltà nei confronti degli animali, sia domestici che non domestici che a causa dei botti, in molti casi vere e proprie esplosioni, hanno conseguenze anche gravi e che possono portare alla morte, sia per lo shock dovuto alla paura, sia perché fuggono dai posti usuali in cerca di un riparo, in preda alla paura.

Alla cittadinanza arrivi l’appello a tenere fede a tali prescrizioni e a usare il buon senso verso quelli che sono a pieno titolo amici a quattro zampe, parte delle nostre vite in tutto e per tutto”.