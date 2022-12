L’AQUILA – “Il tizio dell’enoteca mi ha detto che ha vinto ‘Bottiglia dell’anno in Abruzzo’. Com’è?”, “‘Na merda”.

Sono bastati pochi secondi di un trailer a scatenare le polemiche in Abruzzo per quella ritenuta una evitabile battuta infelice: a pronunciarla il noto attore comico Christian De Sica, protagonista del film “Natale a tutti i costi”, in uscita il 19 dicembre su Netflix.

Tra gli attori della commedia, oltre a De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Iaia Forte, Fioretta Mari, Alessandro Betti, Francesco Marioni.

Impossibile trarre conclusioni senza poter contare su un contesto più ampio ma, almeno per quanto emerso, è difficile pensare possa trattarsi del tentativo di denigrare in assoluto i sempre più apprezzati vini regionali.

Certo è che lo sketch non ha lasciato indifferenti i tanti abruzzesi che non hanno affatto gradito il riferimento, seppur casuale, e che a corredo dell’accusa di grave “danno di immagine” hanno allegato i diversi elenchi dei numerosi e prestigiosi riconoscimenti conquistati nel settore dai produttori abruzzesi.

Tra i vari commenti sotto il post pubblicato dall’attore, spicca quello della Fattoria Nicodemi, del Teramano: “Gentile Sig. De Sica, da produttrice vitivinicola abruzzese, ritengo offensiva e immotivata la sua battuta sul vino della nostra regione. Trovo ‘poco divertente’ denigrare in questa maniera l’intero comparto enologico regionale. Noi italiani abbiamo grande abilità nel farci del male da soli! Le auguro il meglio per il suo nuovo film”.