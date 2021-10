BPER BANCA E IL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA: AL VIA CON GLI STUDENTI DI GIULIANOVA

GIULIANOVA – BPER Banca partecipa anche quest’anno al Mese dell’Educazione Finanziaria.

Il primo appuntamento ha visto protagonisti ieri mattina circa duecento studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Calabria, Sicilia e Giulianova (TE) che hanno preso parte al Digital Live Talk “La storia di Signor F… e di come prendiamo decisioni nella vita di tutti i giorni”, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi 1729, in collaborazione con FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio.

Da Giulianova hanno partecipato le classi 5^F, 5^G e 5^H della curvatura economico-finanziaria del Liceo “Maria Curie”.

Nel corso dell’evento in streaming, gratuito, i divulgatori di Taxi 1729 hanno stimolato i ragazzi a riflettere su quali meccanismi spesso inconsapevoli influenzano il nostro modo di prendere decisioni, anche economiche.

Come si comporta il mercato? Cos’è l’inflazione? Fare educazione finanziaria significa rispondere a queste domande, ma anche raccontare come noi umani ci comportiamo di fronte al rischio e all’incertezza. Per farlo, è stata raccontata la storia del Signor F nel giorno in cui prese una di quelle decisioni una volta nella vita.

Gli studenti sono stati condotti in un viaggio nelle sue due menti: quella lenta, consapevole, razionale e con risorse limitate, e quella veloce, intuitiva quella con cui il più delle volte facciamo delle scelte. Gli studenti sono stati coinvolti in divertenti quiz e contest online, e hanno avuto la possibilità di porre domande in diretta tramite il proprio smartphone.