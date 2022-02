BPER BANCA, KHUN: SUPERBONUS MOTORE POTENTISSIMO, PRONTI A RACCOGLIERE RISORSE CON GIUSTI CONTROLLI”

L’AQUILA – BPER Banca conferma il proprio supporto a famiglie e imprese continuando ad acquistare tutte le tipologie di crediti fiscali da privati, condomini e imprese edili che concedono lo sconto in fattura.

L’Istituto, inoltre, adegua la propria operatività alle più recenti modifiche relative alla cessione di crediti derivanti da bonus edilizi e mantiene un’attenta selezione delle operazioni da sostenere. Nello specifico, per quanto riguarda il decreto legge n. 4 del 27/1/2022, cosiddetto “Sostegni ter”, e in particolare i crediti che alla data del 17/2 risulteranno essere stati oggetto in precedenza di una delle due opzioni previste (cessione diretta o sconto in fattura), BPER Banca valuterà l’acquisto di tali crediti attenendosi alle previsioni della suddetta normativa.

L’obiettivo di BPER Banca è sostenere l’economia reale al servizio del Paese, dei clienti e degli operatori di mercato, con cui il dialogo è continuo. Lo dimostra, tra l’altro, un recente protocollo d’intesa sottoscritto con Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).

“BPER Banca oggi ha il cassetto fiscale adeguato per poter accogliere le risorse dei territori, sta dialogando con gli operatori, anche con un recente accordo con Anaci e ha una strutturazione del processo che garantisce di poter coniugare le iniziative con i giusti presidi di controlli”, dichiara il responsabile della rete commerciale BPER Banca, Stefano Vittorio Kuhn, “sul superbonus siamo in una fase evolutiva, che è fondamentale in un processo di questo tipo. Ma, inattesa di comprendere meglio nelle prossime ore cosa accadrà, noi ci siamo strutturati con un processo che da un lato è efficace, dall’altro ha i presidi di controllo necessari, per quanto riguarda il rischio truffe, un tema sul quale il mercato ci ha lanciato dei segnali, ripresi anche dagli organi di controllo nazionali, che ci impongono di essere particolarmente attenti”.

“Quello del superbonus, è un motore potentissimo”, evidenzia Kuhn, “un’opportunità per rimettere in moto e dare una spinta importante all’economia dei territori. Se gestito bene è un volano importante. BPER Banca è una banca di territorio: abbiamo una forte sensibilità sul tema, nel pieno rispetto delle norme e nell’applicare processi che siano da una parte veloci efficaci, ma che dall’altra ci permettano di avere quei presidi di garanzia. Quanto ai volumi gestiti da BPER Banca, la cifra di 310 milioni di operazioni legate alle cessioni di credito riguarda quelle perfezionate. Il flusso è interessante, continuiamo a registrare domande e proseguiamo nell’operare sempre nell’attesa, chiariti gli aspetti normativi, di essere compliance per proteggere noi e i nostri clienti. Vogliamo fare banca per bene”.