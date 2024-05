BPER BEACH VOLLEY ITALIA TOUR: PARTENZA DALL’ABRUZZO, DOMANI IL VIA DA PESCARA

PESCARA – Partirà domani, da Pescara, il BPER Beach Volley Italia Tour, arrivato al nono anno.

“Nonostante le nove stagioni sulle spalle, tra spiagge, coste, regioni, partite, schiacciate, il circuito conserva ancora quel fascino e quello smalto delle prime edizioni”, si legge in una nota.

Dopo un inizio nella fase invernale e la grande kermesse delle Club Series Finals di inizio maggio a Cesenatico ci si tuffa in una nuova, entusiasmante avventura, che da domani al 26 maggio toccherà l’Abruzzo.

Centinaia di beacher saranno pronti a scatenarsi sugli arenili di Pescara e di tutta Italia, dove alle schiacciate sulla sabbia non mancheranno quegli elementi imprescindibili come la voglia di stare insieme, la musica, il divertimento, gli aperitivi al calare del sole e ovviamente tanto beach volley.

Lo sport sarà abbinato al turismo, alla vacanza. Saranno quattro mesi e mezzo di attività in sei regioni della nostra bellissima Italia, otto location di grande fascino.

L’Associazione Italiana Beach Volley Club, che organizza l’evento assieme all’ente promotore ASI e a BPER Banca, compagno prezioso e imprescindibile per la riuscita dello stesso da nove anni a questa parte, è pronta a scendere di nuovo in campo. Tutti i protagonisti schiacceranno con il pallone ufficiale Decathlon.

Diverse saranno le location storiche, ma anche tante altre nuove. Il circus è pronto a partire da La Prora di Pescara, spiaggia storica che richiamerà molti atleti e grande meta per il tutto il movimento. Nel mese di giugno si andrà in Toscana a Castiglione della Pescaia prima e Marina di Grosseto poi. Sempre a giugno si andrà in Romagna, in uno degli arenili fulcro di questo sport come Cervia (Bagno Delfino). Poi a luglio si andrà nelle Marche, in un altro posto storico come Pesaro e il suo Circolo Maracanà nel primo week-end.

Dopo un mese di stop di nuovo in Abruzzo con Roseto per il terzo anno consecutivo al Lido, meta di tante battaglie sottorete e di grande spettacolo. Tra fine agosto e inizio settembre si tornerà in Puglia, al Lido Smeraldo di Frigole, in provincia di Lecce. L’ultimo appuntamento sarà in Lombardia, a Bergamo con l’Elettrocanali Beach Village Scanzorosciate. Le tappe di Pescara e Marina di Grosseto sono main event con montepremi molto importanti. Per il nono anno consecutivo BPER Banca rinnova il suo impegno con l’AIBVC e l’Italia Tour, dimostrando una forte convinzione nel valore dello sport. Questa collaborazione, che si è rafforzata di stagione in stagione, promuove il brand della Banca attraverso il beach volley e i valori che BPER desidera trasmettere.

“Siamo fermamente convinti del valore dello sport per i suoi insegnamenti di impegno, passione, spirito di squadra, inclusione e solidarietà”, ha commentato Camilla Pedraglio, responsabile External Relations di BPER.

“Il beach volley incarna questi principi e rappresenta una tradizione sportiva di eccellenza in Italia, capace di radunare tantissimi appassionati. Siamo promotori e sostenitori del BPER Beach Volley Italia Tour fin dalla prima edizione e siamo felici di associare il nostro brand a questa manifestazione, certi che anche quest’anno sarà un’occasione di sport e socialità per atleti e tifosi”.

Thomas Casali, trait d’union e deus ex machina del Tour, dice: “Ci prepariamo a vivere un’estate spettacolare e intensa con il BPER Beach Volley Italia Tour. Vorrei ringraziare in prima battuta BPER Banca, ormai è di famiglia e siamo molto contenti di esser l’uno a fianco all’altro anche in questa lunga ed entusiasmante stagione. Saranno delle tappe appassionanti, torneremo in luoghi simbolo, ma entrano tante altre location. Mi piace sottolineare la grande professionalità e sportività dei giocatori che scenderanno in campo. Il format ormai è collaudato, siamo pronti e molto carichi”.

Il pensiero del presidente AIBVC, Dionisio Lequaglie: “Il Tour è una bella consuetudine del progetto AIBVC come le Club Series, un binomio che ci ha contraddistinto in questi quattro anni. Sono felice di concludere il mio mandato da presidente presentando questa nuova edizione del Tour. Vorrei ringraziare BPER Banca che ancora una volta è al nostro fianco come riconoscimento del buon lavoro fatto in questi anni. La partecipazione spero sarà copiosa e di grande livello, ci saranno molti giovani che vengono dallo Young Tour e dal lavoro delle nostre società. Sono molto curioso di vedere all’opera i nostri atleti in questa edizione che abbraccerà tutta l’estate e che toccherà tante località, iniziando proprio da Pescara, una delle piazze più importanti e storiche del beach volley italiano”.

I NUMERI

Il Beach volley tour Italia presenta numeri di grande interesse: 8 tappe, oltre 1500 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile, oltre 100mila spettatori, oltre 1.250.000 persone raggiungibili con i social e le dirette streaming, oltre 2,5mila km da percorrere lungo l’Italia.

LE TAPPE 24/26 maggio Pescara 31 maggio / 2 giugno Castiglione della Pescaia 7/9 giugno Marina di Grosseto 21/23 giugno Cervia 5/7 luglio Pesaro 2/4 agosto Roseto 30 agosto / 1 settembre Frigole 6/8 settembre Bergamo

CHI È BPER BPER è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che comprende BPER Banca, Banco di Sardegna e BPER Banca Private Cesare Ponti. Ha 20 mila dipendenti e 1.650 filiali dislocate in tutta Italia, al servizio di oltre 5 milioni di clienti. È il terzo Gruppo bancario quotato nazionale per raccolta globale e numero di sportelli e ha una struttura organizzativa composta da 10 Direzioni Regionali. BPER opera direttamente e attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, private e wealth management, bancassurance, leasing, factoring e credito al consumo) e offre servizi, prodotti e assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali. La Banca supporta persone, imprese e comunità, accompagnandone la crescita e promuovendo soluzioni innovative integrate con i criteri ESG, per coniugare lo sviluppo del business con la sostenibilità sociale e ambientale. Offre un’esperienza di Banca semplice, vicina e multicanale, con una crescente connotazione digitale, e basa i rapporti con la clientela sui valori della competenza, correttezza e trasparenza. Sostiene gli ambiti della cultura, dell’arte, della letteratura e dello sport, oltre a numerose iniziative di responsabilità sociale, per promuovere e realizzare un impatto positivo per il Paese e per il futuro delle nuove generazioni. Attraverso “La Galleria”, gestisce il proprio patrimonio culturale valorizzando, conservando e rendendo fruibile alla comunità una delle maggiori collezioni aziendali italiane.