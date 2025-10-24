BPER MARCHE ABRUZZO: A PESARO ULTIMA TAPPA PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA “FATE IL NOSTRO GIOCO”

PESARO – Si è concluso a Pesaro, presso l’Auditorium Palazzo Montani Antaldi, il roadshow promosso da Bper e Feduf (Abi) dal titolo “Fate il nostro gioco”.

Il format, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi1729, ha visto la rappresentazione di una conferenza spettacolo rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è guidare i ragazzi in un percorso di consapevolezza sulle reali dinamiche del gioco d’azzardo, analizzandone le regole matematiche, le false credenze e le basse probabilità di vincita attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione con il pubblico.

Con questa iniziativa BPER conferma il proprio impegno nella sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo patologico, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento di prevenzione e responsabilità sociale.

Giuseppe La Boria, direttore regionale Marche Abruzzo di Bper, dichiara: “Coinvolgere i giovani in un confronto aperto su un tema di grande attualità e preoccupazione come il gioco d’azzardo patologico, è per noi fondamentale. È un fenomeno trasversale che colpisce persone di ogni età e provenienza sociale e intervenire nelle scuole rappresenta un passo concreto per diffondere informazione e formazione. È anche nostro compito creare consapevolezza tra le nuove generazioni”.

Aggiunge Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di Feduf: “Grazie alla proficua collaborazione con BPER riusciamo a offrire ai giovani sul territorio e ai loro insegnanti un’opportunità importante di sviluppo delle proprie competenze a costo zero per la comunità. In un contesto complesso e di cambiamenti che si succedono velocemente è molto importante dare strumenti concreti per diffondere tra le nuove generazioni l’uso consapevole del denaro e prevenire in questo modo comportamenti negativi che possono influire pesantemente sul futuro dei nostri ragazzi.”