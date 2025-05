BRACCIANTE FERITO ABBANDONATO DAVANTI ALL’OSPEDALE DI PESCINA: LAVORAVA NEL FUCINO

PESCINA- È stato lasciato davanti al presidio sanitario di Pescina (L’Aquila) con una gamba lacerata da uno dei mezzi agricoli impiegati durante la raccolta delle carote. La segnalazione, cone riporta il Centro, arriva dalla Cgil per la quale sarebbe l’ennesimo caso di sfruttamento e di lavoro nero sui campi del Fucino aggravato dall’ infortunio nei terreni agricoli.

L’uomo, di origini magrebine, era partito dalla Turchia, a piedi, alla volta dell’Italia. E’ arrivato nella Marsica con mezzi di fortuna dopo settimane di viaggio. Una macchina in movimento lo ha ferito a un arto. Ha cominciato a perdere sangue, è stato caricato in auto e trasportato a Pescina, poi fatto scendere, da solo. Non parla italiano.

È entrato nei locali dell’ospedale ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. I medici lo hanno sottoposto a intervento chirurgico e ora le condizioni non destano preoccipazione.

Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze fatali ma il fatto è comunqie grave. Sul caso è stata aperta un inchiesta nella quale lo straniero, che è comunque irregolare, è parte offesa.