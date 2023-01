BRACCIANTE PAKISTANO TROVATO MORTO IN CASA A GIOIA DEI MARSI: DA ANNI SOFFRIVA DI CUORE

GIOIA DEI MARSI – Un cinquantenne di origine pakistana è stato trovato privo di vita da vigili del fuoco intervenuti nella sua abitazione di Gioia dei Marsi. Lo rende noto il Centro precisando che l’uomo, il quale da anni risiedeva nel comune fucense, qualche anno fa aveva subìto un delicato intervento chirurgico al cuore.

Dopo un lungo periodo di convalescenza, aveva ripreso regolarmente il suo lavoro in alcune aziende agricole del Fucino, con le quali collaborava. In questo periodo, come molti altri agricoltori del territorio, era fermo in attesa di riprendere l’attività in primavera, periodo della semina. Da qualche giorno, i suoi connazionali – in paese c’è una bella comunità pakistana – non lo vedevano e non riuscivano neppure a contattarlo telefonicamente.

Da qui è nata l’idea di rivolgersi ai carabinieri di Gioia dei Marsi che hanno la stazione proprio a due passi dalla sua abitazione. Giovedì sera, poco dopo le 22, i vigili del fuoco, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, sono entrati in casa dell’uomo e l’hanno trovato morto.