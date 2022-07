BRANDISCE COCCI DI BOTTIGLIA E SI SCAGLIA CONTRO CARABINIERI: ARRESTATO 32ENNE MAGREBINO

LUCO DEI MARSI – Lanciava bottiglie di vetro, facendole infrangere sull’asfalto, mentre era in atto una manifestazione culturale per ragazzi.

Nella tarda serata di ieri, a Luco dei Marsi (L’Aquila) i carabinieri della Stazione di Trasacco hanno arrestato un 32enne di origine magrebina per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in pieno centro cittadino, inviati dalla centrale operativa di Avezzano.

La pattuglia intervenuta ha cercato di tranquillizzare l’uomo, che invece ha rivolto minacce nei confronti dei militari, cercando lo scontro fisico e brandendo un coccio di bottiglia. I carabinieri hanno quindi subito disarmato e bloccato l’individuo.

In considerazione dei fatti, l’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano ha disposto il trattenimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio direttissimo.

Sono in corso di valutazione altre ipotesi di reato in relazione alla condotta dell’arrestato che avrebbe messo in pericolo anche i cittadini presenti.