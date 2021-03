BRASILE: IMPRENDITORE AQUILANO MAURIZIO CIRILLO VINCE PREMIO PER BIRRA STRONG BETTER

L’AQUILA – La birra Strong Bitter prodotta dall’imprenditore aquilano Maurizio Cirillo, nella sua fabbrica “Quadra 66” situata in Sao Luis (M FCaranhão) nel nord del Brasile, è stata premiata come migliore Special Bitter o Best Bitter nello categoria British Origin Ale Styles nel concorso “Brasileiro de Cervejas”.

Il concorso, giunto alla sua 9° edizione e concluso la notte scorsa, è il più importante dell’America Latina ed uno dei più grandi e accreditati concorsi di birra al mondo.

Al concorso hanno partecipato circa 500 produttori di birra “artigianale” brasiliani con oltre 3.100 etichette. Il concorso premia i differenti stili di birra, internazionalmente riconosciuti, che rispecchiano le caratteristiche attese dai parametri internazionali di eccellenza per ciascuno stile.