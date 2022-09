BREAKDANCE L’AQUILA: MAESTRO SCOTTI E ZERO GRAVITY TENGONO LEZIONI A CITTA’ DEL MESSICO

L’AQUILA – L’eccellenza aquilana apprezzata oltre oceano: è da poco ricominciato il percorso che riporterà L’Aquila verso le finali mondiali di breakdance 2023.

Jacopo Scotti, organizzatore della competizione, proprietario della palestra Zero Gravity, noto nell’ambiente come b-boy Snook, è infatti recentemente rientrato da un tour in America latina che lo ha visto coinvolto in vari eventi valevoli per entrare a far parte del tabellone della World Final di maggio a L’Aquila.

Il maestro Scotti ha tenuto una lezione nella città di Merida (Messico) ed è stato chiamato come giudice d’eccezione per le competizioni internazionali nello Yucatan e in Quinta roo.

Dopo la tappa latino americana, vinta dal colombiano Julian Felipe Torres, il maestro Scotti sarà impegnato nel proseguimento dei corsi presso l’Accademia danza Zero Gravity e nella tappa di qualifica del sud Italia che si terrà a Lecce il 17 settembre.