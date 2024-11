BRETELLA PESCARA-L’AQUILA: IL PRIMO TRENO CI SARA’ IL 15 DICEMBRE. L’OPERA E’ COSTATA 13 MILIONI

PRATOLA PELIGNA- La data da segnare sul calendario è quella del 15 dicembre. Il treno Pescara-L’Aquila, quello del cantiere della bretella di Santa Rufina a Sulmona (L’Aquila), è puntuale. In concomitanza con l’avvio del nuovo orario, infatti, il nuovo collegamento ferroviario diretto sarà pronto per l’inaugurazione e per vedere transitare il primo convoglio. L’opera, costata 12 milioni di euro, ha visto la realizzazione di una fermata in località Santa Rufina, distante circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona, e di un tratto di ferrovia di circa 700 metri che unisce la linea Pescara-Roma alla Sulmona-L’Aquila.

Inoltre, la piccola stazione è stata dotata di un marciapiede di 250 metri, di due pensiline, di monitor e segnaletica acustica per le informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. I lavori erano stati inaugurati a novembre 2022. L’opera – interamente ricostruita su un vecchio tracciato dell’Ottocento – permetterà di raggiungere L’Aquila senza passare per la stazione centrale, per velocizzare i collegamenti.