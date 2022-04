BREVETTI, FAMECCANICA DI SAN GIOVANNI TEATINO PRIMA AZIENDA IN ITALIA PER RICHIESTE DEPOSITATE

CHIETI – Con 85 domande, l’azienda di automazione e robotica Fameccanica con sede a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, ha scalato la classifica come prima azienda italiana per numero di domande di brevetti all’ufficio europeo Epo.

È quanto si legge nelle statistiche pubblicate dall’Epo secondo cui l’impresa ha superato così le “Big” Pirelli, Saipem, Eni, Prysmian, Piaggio e Leonardo.

Va ricordato comunque come grandi richiedenti del calibro di Stellantis, CNH Industrial NV o STMicroelectronics NV non compaiono in questa classifica in quanto non sono registrati in Italia ma nei Paesi Bassi. Nella lisa, dopo Fameccanica appare il fornitore di macchine per tabacco G.D. (54 richieste) e da Pirelli (52).

“Siamo leader nella realizzazione di prodotti monouso per l’igiene e, nel corso degli anni, abbiamo saputo costantemente innovare sviluppando soluzioni tecnologiche ad alta produttività e servizi digitali avanzati, diventando un player di riferimento per la Smart Factory Automation”, spiega Alessandro Bulfon, General Manager Fameccanica.

“Siamo molto orgogliosi di questo primato, frutto di investimenti mirati in R&D, digitale e nuove tecnologie. Da quasi 50 anni, in Fameccanica – oggi interamente controllata da Angelini Industries – guardiamo al futuro della Factory Automation depositando un elevato numero di brevetti e invenzioni (complessivamente ne abbiamo registrati oltre 750)”.

“Oggi – con oltre 700 dipendenti dislocati in tre continenti, più di 200 milioni di fatturato (2021) e oltre 1.200 impianti produttivi all’avanguardia consegnati in tutto il mondo – progettiamo e sviluppiamo tecnologie e soluzioni nel campo dell’automazione e della robotica per prodotti FMCG, packaging sostenibile, movimentazione e riconoscimento automatico per la logistica, con un’attenzione costante alla sostenibilità e all’ottimizzazione dei processi industriali” ha concluso.