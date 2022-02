BRIDGE: AL CIRCOLO AQUILANO PARTONO I CORSI GRATUITI

L’AQUILA – Via ai corsi, completamente gratuiti, di bridge del Circolo Aquilano, la più antica associazione aquilana, che saranno tenuti l’ingegnere Franco Colonna, validissimo giocatore di questo intrigante gioco di carte, definito “lo sport della mente” e che rappresenta anche una grande opportunità di socializzazione.

A breve, in data e ora da definire anche in base al numero e alle esigenze dei partecipanti al corso, cominceranno le lezioni anche per chi è totalmente digiuno.

L’appuntamento, per cominciare a organizzarsi, è per sabato 19 febbraio, alle ore 19, presso la sede del Circolo, in via San Bernardino n.2 ai Quattro Cantoni (palazzo ex Ina). Informazioni ai numeri 3487668128 (Franco), 3297308454 (Marielisa).