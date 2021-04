BRIONI, D’INCECCO: “DIALOGO E CONFRONTO A TUTTI I LIVELLI ISTITUZIONALI A TUTELA DEI DIPENDENTI”

PESCARA – “La riorganizzazione dell’azienda sartoriale Brioni desta preoccupazione per il tessuto economico dell’area Vestina, ancor più in un momento storico e straordinario come quello che stiamo vivendo, legato ad un’emergenza sanitaria senza precedenti. La Regione Abruzzo, nella persona di Pietro Quaresimale, assessore al ramo, di intesa con il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, e i deputati Alberto Bagnai, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro si è già attivata in attesa di prendere contezza del piano industriale 2021-2025 della Brioni”.

È quanto dichiara Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, a latere dell’incontro tenutosi questa mattina negli uffici di via Passo Lanciano con Pietro Quaresimale, assessore con delega al Lavoro, e con l’assessore Pina Tulli e i consiglieri comunali di Penne, Lucia Cardone e Camillo Savini.

“Sembrerebbe che, sottolineiamo il condizionale vista la mancanza, al momento, del piano industriale, l’ esubero consti di 320 dipendenti per ridimensionare i costi dei siti produttivi di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. La Lega Salvini Premier concerterà un’azione di dialogo e di confronto a tutti i livelli istituzionali per raggiungere il massimo risultato a tutela dei lavoratori messi in discussione dalla riorganizzazione dell’azienda”, conclude D’Incecco.