BRUNETTA A L’AQUILA: PAGANO E DE MATTEIS “CON PROGETTI MINISTRO PUNTO DI RIFERIMENTO”

L’AQUILA “Con gli incontri di oggi a L’Aquila, il Ministro Renato Brunetta ha voluto confermare tutto il suo impegno e determinazione per l’istituzione del Centro di alta formazione per la pubblica amministrazione e dei futuri progetti che coinvolgeranno il capoluogo abruzzese.”

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, sen. Nazario Pagano. “Dopo la stabilizzazione dei precari del sisma e la nascita della prima scuola di formazione dei Vigili del fuoco, grazie ai fondi del PNRR, il Centro di alta formazione sarà un progetti di primo piano che permetterà a L’Aquila di diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale della pubblica amministrazione”.

Anche il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia dell’Aquila Giorgio De Matteis, che ha accompagnato il Ministro Brunetta nel corso degli incontri insieme al senatore Pagano, ha espresso “la massima soddisfazione per la massima determinazione e velocità con la quale il Ministro sta portando avanti i progetti per L’Aquila”.