BRUSCHETTA CON L’OLIO MERENDA SANA ED ECONOMICA: AL VIA INIZIATIVE NELLE SCUOLE TERAMANE

TERAMO – Far scoprire ai giovanissimi la bontà dell’olio extravergine di oliva, le caratteristiche organolettiche e le sue straordinarie proprietà, sensibilizzando ad una corretta alimentazione che faccia preferire prodotti sani al posto di quelli confezionati che fanno largo uso di conservanti e sostanze chimiche.

In occasione della Settimana dell’educazione alimentare torna nelle scuole “Bruschetta Vs Merendina”, la storica campagna dell’associazione “Pandolea-Le donne dell’olio” che da quest’anno diventa internazionale e viene proposta in ben 11 paesi del Mediterraneo: oltre all’Italia, Spagna, Giordania, Portogallo, Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco, Libia, Arabia Saudita e Stato di Palestina.

Dal 27 febbraio al 5 marzo Pandolea, che dal 2003 promuove la cultura dell’extravergine di oliva, organizza una serie di incursioni tra i banchi di nove scuole in cinque regioni tra cui l’Abruzzo, rappresentato dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Complessivo Notaresco di di Pagliare di Morro d’Oro (Teramo), dall’Istituto comprensivo Roseto (Teramo), dalle classi 4A e 4B della Scuola elementare San Giorgio – Istituto comprensivo Savini -San Giuseppe – San Giorgio (Teramo). “Bruschetta Vs Merendina”, peraltro, sarà la prima delle iniziative per il ventennale dell’associazione, che dal 2003 ha coinvolto più di 35mila giovani e oggi conta circa 50 socie.

Pandolea nasce a Roma il 27 marzo del 2003, è un’associazione senza fini di lucro che riunisce donne fortemente legate al mondo dell’olio come produttrici di olio extra vergine d’oliva, agronome, ricercatrici, giornaliste, psicologhe, nutrizioniste, cosmetologhe.

“La Rete delle donne dell’olio del Mediterraneo – spiega Loriana Abbruzzetti, presidente dell’associazione – è ormai un progetto realizzato nei fatti, dal momento che al livello internazionale le attività di Pandolea destano grande attenzione sia da parte delle istituzioni che si occupano di cooperazione internazionale sia da parte di donne di vari paesi del Mediterraneo con cui Pandolea è venuta in contatto in questi anni”.