BUCA NEI PRESSI DELLA VILLA COMUNALE DELL’AQUILA: I RESIDENTI, “VA ELIMINATA SUBITO”

L’AQUILA – Alla Villa Comunale dell’Aquila, incrocio con Corso Federico II, viene segnalata da alcuni residenti una grossa buca pericolosa sul marciapiede, (in particolare di sera) con il cedimento del manto asfaltato.

“Sarebbe il caso di metterci almeno una toppa”, continuano i residenti rivolgendosi al Comune, “considerando che siamo in centro storico dove soprattutto in questi giorni di ponte ci sono molti turisti”. E poi, aldilà dell’aspetto esteriore e di decoro, si corre in rischio che qualcuno ci possa inciampare come si evince dalla fotografia fornita per l’occasione da G. Cocciolone.