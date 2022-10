BUCCHIANICO – Una donna 70enne, è stata uccisa a Bucchianico (Chieti), il corpo senza vita è stato trovato in un vicolo del paese.

A ucciderla, sarebbe stato il figlio, ora in stato di arresto.

I Carabinieri stanno cercando di capire se l’omicidio sia arrivato al culmine di una lite fra i due, avvenuta nell’abitazione della signora che si trova in un vicolo al centro del paese di Bucchianico. La zona è stata transennata.

Sul posto sono arrivati il pm di Chieti Giancarlo Ciani e il medico legale Cristian D’Ovidio.

Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe proprio quella della lite al culmine della quale il figlio avrebbe colpito la donna diverse volte con un coltello, poi sarebbe stato lui stesso a chiamare il 118.

Madre e figlio vivevano da alcuni mesi nel piccolo centro a pochi chilometri da Chieti e non risultano residenti in paese. Nell’appartamento preso in affitto in via Cappellina San Camillo, a poche decine di metri dal santuario di San Camillo De Lellis, in centro storico, abitavano insieme a una sorella della donna.

“Un altro fatto tragico nella patria di San Camillo”: è l’unico commento del sindaco Carlo Tracanna che non conosceva la famiglia.

Il riferimento è a un altro delitto consumato in paese, anche questo in ambiente familiare, nel luglio scorso, quando un quindicenne con problemi psichici ha ucciso il nonno di 78 anni, intervenuto a difendere la nonna con la quale il ragazzo stava litigando.