BUCCHIANICO: LACRIME E SCONFORTO AL FUNERALE DI NONNO GUIDO, UCCISO DAL NIPOTE

BUCCHIANICO – Si sono svolti ieri a Bucchianico i funerali di Guido Sulpizio, il 78enne morto nella notte tra venerdì e sabato a seguito dell’aggressione del nipote. Ieri l’autopsia sul corpo dell’anziano ha confermato il decesso per effetto delle lesioni provocate dal violento pestaggio. Fatale la raffica di colpi all’addome, ma il medico legale Gabriele Margiotta ha rilevato ferite su tutto il corpo, anche alla testa. Prelevati i tessuti per l’esame istologico, entro 60 giorni i risultati saranno consegnati al procuratore David Mancini. L’omicida, 15 anni, affetto da una patologia psichiatrica, è in carcere a Roma.